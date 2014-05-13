КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик детского сада и спорткомлекса

Комитет по градостроительству и архитектура (КГА) Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик четырех объектов. О каких учреждениях идёт речь, рассказал портал "Строительный Петербург".

– объект дошкольного образования на 110 мест в посёлке Песочный, Ленинградская улица, земельный участок 53б, в Курортном районе.

– спортивный комплекс на Полевой Сабировской улицу, участок 115 в Приморском районе.

– многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой в Шушарах, на Новгородском проспекте.

– объект бытового обслуживания (оказание бытовых услуг, связанных с прощанием с усопшими), Салтыковская дорога, участок 17 в Красногвардейском районе.