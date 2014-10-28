Масштабные пожарно-тактические учения провели в театре "Буфф"

Учения имитировали сценарий возникновения огня в технической зоне сцены, откуда густой дым мгновенно проник в соседние помещения и зрительный зал.

В театре "Буфф" состоялись крупные пожарно-тактические учения, в ходе которых спасательные подразделения отрабатывали тактику ликвидации гипотетического возгорания и организацию безопасной эвакуации зрителей и персонала. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Учения имитировали сценарий возникновения огня в технической зоне сцены, откуда густой дым мгновенно проник в соседние помещения и зрительный зал. Система сигнализации своевременно сработала, после чего сотрудники театра незамедлительно организовали вывод публики наружу.

Группа пожарных подразделений прибыла на место происшествия и немедленно приступила к действиям по освобождению возможных заложников дыма и огня, а также к поиску попавших в ловушку членов коллектива театра.

Во время манёвров проверялись все этапы алгоритмов поведения служащих театра в условиях чрезвычайных ситуаций, правильность координации усилий с экстренными службами, а также функциональность автоматических установок противопожарной защиты здания.

Фото: пресс-служба МЧС Петербурга