  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские спасатели участвуют в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Эр-Рияде
Сегодня, 12:27
69
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские спасатели участвуют в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Эр-Рияде

0 0

А горожане Людмила и Руслан Хубецовы вошли в состав тренерского штаба.

В Эр-Рияде в Саудовской Аравии проходят XX чемпионат мира среди мужчин и XI чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В сборной от России есть представители Петербурга, а горожане Людмила и Руслан Хубецовы вошли в состав тренерского штаба, рассказали в МЧС. 

В торжественной церемонии открытия поучаствовал глава ведомства Александр Куренков. По итогам первого дня в командном зачете российские спортсмены заняли первые места: мужская сборная – в дисциплине "Подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни", женская сборная – в дисциплине "Подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни". 

Ранее на Piter.TV: двое ребят из Петроградского района стали победителями всероссийского конкурса "Научная Вселенная". 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: мчс россии, чемпионат мира
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии