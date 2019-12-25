Петербургские спасатели участвуют в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Эр-Рияде

А горожане Людмила и Руслан Хубецовы вошли в состав тренерского штаба.

В Эр-Рияде в Саудовской Аравии проходят XX чемпионат мира среди мужчин и XI чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В сборной от России есть представители Петербурга, а горожане Людмила и Руслан Хубецовы вошли в состав тренерского штаба, рассказали в МЧС.

В торжественной церемонии открытия поучаствовал глава ведомства Александр Куренков. По итогам первого дня в командном зачете российские спортсмены заняли первые места: мужская сборная – в дисциплине "Подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни", женская сборная – в дисциплине "Подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни".

Фото: пресс-служба МЧС России