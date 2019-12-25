Двое ребят из Петроградского района стали победителями всероссийского конкурса "Научная Вселенная"

В ноябре школьники отправятся на космодром "Восточный", где увидят, как запускаются ракеты.

Два представителя школы №47 имени Д. С. Лихачева Петроградского района Петербурга стали победителями всероссийского конкурса "Научная Вселенная". Как сообщили в районной администрации, награды получили Екатерина Киселева и Даниил Кононов.

Финальный этап проекта, который направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, состоялся в Москве 24 октября. Также накануне юные исследователи посетили адронный коллайдер NICA в Дубне.

Проекты петроградских школьников вошли в число лучших работ среди более чем 320 тыс. участников. В частности, Екатерина представила разработку в треке "Биоэкономика", посвященную продвижению лекарств против онкологических заболеваний. А Даниил победил в треке "Инновационное проектирование".

В ноябре ребята отправятся на космодром "Восточный", где увидят, как запускаются ракеты.

Фото: пресс-служба администрации Петроградского района