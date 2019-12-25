  1. Главная
Двое ребят из Петроградского района стали победителями всероссийского конкурса "Научная Вселенная"
Два представителя школы №47 имени Д. С. Лихачева Петроградского района Петербурга стали победителями всероссийского конкурса "Научная Вселенная". Как сообщили в районной администрации, награды получили Екатерина Киселева и Даниил Кононов. 

Финальный этап проекта, который направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, состоялся в Москве 24 октября. Также накануне юные исследователи посетили адронный коллайдер NICA в Дубне. 

Проекты петроградских школьников вошли в число лучших работ среди более чем 320 тыс. участников. В частности, Екатерина представила разработку в треке "Биоэкономика", посвященную продвижению лекарств против онкологических заболеваний. А Даниил победил в треке "Инновационное проектирование". 

В ноябре ребята отправятся на космодром "Восточный", где увидят, как запускаются ракеты. 

Ранее мы рассказывали о том, что эксперты завершили проверку финалистов конкурса "Доверие потребителя-2025". 

Фото: пресс-служба администрации Петроградского района 

