Эксперты завершили проверку финалистов конкурса "Доверие потребителя-2025"

В течение 20 дней почти сорок экспертов побывали на 51 объекте.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области завершился важный этап XVIII общественного конкурса "Доверие потребителя-2025". Специалисты провели масштабные выездные проверки всех финалистов — лучших профессионалов рынка недвижимости.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", право побороться за победу получили проекты, которые собрали наибольшее количество голосов на официальном сайте конкурса doveriekonkurs.ru и на портале его соорганизатора, Большого Сервера Недвижимости. Стоит отметить, что сами компании-участники активно помогали своим проектам выйти в финал. Они привлекали к голосованию не только сотрудников и их семьи, но и лояльных клиентов — как нынешних, так и будущих. Важно подчеркнуть, что правила строго запрещали покупку голосов и накрутку, однако любая агитация и легальное продвижение не только разрешались, но и приветствовались.

После народного голосования началась профессиональная оценка. В течение 20 дней почти сорок экспертов побывали на 51 объекте. География проверки охватила самые разные проекты: от строящихся жилых комплексов и готовых апарт-отелей до загородных поселков. Специалисты лично осмотрели объекты в сегментах комфорт-, бизнес-, элит- и премиум-класса.

На месте эксперты знакомились с ходом работ и качеством исполнения, сверяли заявленные в документах параметры с реальным положением дел, задавали представителям застройщиков уточняющие вопросы. После каждого визита они заполняли детальные чек-листы, где фиксировали все достоинства и недостатки проекта, а также давали свои комментарии.

Теперь собранные материалы и выводы экспертов предстоит тщательно проанализировать независимому консультанту.

Фото: сайт конкурса "Доверие потребителя"