Сотрудники МЧС навестили спасателей, пострадавших во время прорывы трубопровода на Дровяной

Сергею Юдину, получившему ожоги 35% поверхности тела, предстоит длительное лечение и реабилитация. Его коллега Саранг Мешкеев, получивший ожоги 7% поверхности тела, находится в ожоговом отделении и в ближайшее время будет выписан из стационара на амбулаторное лечение.

Коллеги пожарных, пострадавших в результате дефекта на трубопроводе ГВС у дома № 1 по Дровяной улице, навестили Саранга Мешкеева во ВЦЭРМе. Во время своего визита они пообщались с врачами о самочувствии Сергея Юдина и Саранга Мешкеева, а также передали им детские подделки со словами поддержки.

Напомним, утром 5 апреля в результате дефекта на трубопроводе горячего водоснабжения у дома № 1 по Дровяной улице образовалась промоина, в которую попал автомобиль. В этот момент в его салоне находились мужчина и двое его маленьких внуков.

Площадь разлива составила 500 м2. Прибывшие спасатели с риском для собственной жизни спасли из находившегося внутри ямы с кипятком автомобиля людей. Двое спасателей получили ожоги тела и были госпитализированы. За этот поступок начальник караула 4-й пожарно-спасательной части 34-летний Сергей Юдин, пожарный 4 ПСЧ 24-летний Саранг Мешкеев и старший пожарный 4 ПСЧ 29-летний Сергей Морковкин представлены к награде.

В настоящее время Сергей Юдин и Саранг Мешкеев проходят лечение во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. Сергею Юдину, получившему ожоги 35% поверхности тела, предстоит длительное лечение и реабилитация. Его коллега Саранг Мешкеев, получивший ожоги 7% поверхности тела, находится в ожоговом отделении и в ближайшее время будет выписан из стационара на амбулаторное лечение.

Третий участник спасательной операции, Сергей Морковкин, продолжает службу в 4 ПСЧ и с нетерпением ждет возвращения своих коллег.

Видео: МЧС России по г. Санкт-Петербургу