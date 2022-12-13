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Сотрудник МЧС пострадал, спасая людей во время ЧП на Дровяной

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Местный житель запаниковал, когда началось парение, и решил отогнать машину, посадив туда детей.

Трубу с кипятком прорвало в среду, 5 апреля, у дома № 4 на Дровяной улице в Адмиралтейском районе Петербурга. По данным специалистов аварийных служб АО "Теплосеть", в зоне разлива оказались пять человек, четверо взрослых и один ребенок. 

Как рассказал источник "Невских Новостей" в экстренных службах, местный житель запаниковал, когда началось парение, и решил отогнать машину, посадив туда детей. Когда автомобиль провалился под асфальт, на помощь пришел сотрудник МЧС, который в итоге пострадал сам.

Как написал один из свидетелей, он проснулся на адских криков, а когда выглянул в окно, увидел, что на земле лежал спасатель с обваренными ногами.  

Видео: прокуратура Спб

Теги: дровяная улица, мчс, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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