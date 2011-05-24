Пожарные в США борются с масштабными пожарами на западе страны

Крупнейший из пожаров зарегистрирован в штате Орегон.

На западе США огнем охвачены почти 600 тысяч га территории, сообщает агентство Associated Press. Крупнейший очаг находится в штате Орегон, там огнем охвачены более 200 тысяч га земли. Помимо Орегона, природные пожары полыхают в штатах Монтана, Айдахо, Калифорнии.

Власти надеются, что выжженная земля, высокая влажность воздуха и смена направления ветра помогут несколько снизить темпы распространения огня.

На данный момент в регионе сгорели более 70 жилых домов и свыше 100 других построек. Эвакуированы жители более 2 тысяч домов. О жертвах не сообщается.

Ранее в уникальном парке Монрепо брошенный окурок стал причиной лесного пожара.

Видео: YouTube / Associated Press