Петербуржец пожарил шашлык в квартире на площади Льва Мациевича и устроил пожар

Врачи диагностировали у мужчины термический ожог первой степени кисти руки и ряд иных повреждений.

Вечером 10 июня в квартире, расположенной на площади Льва Мациевича в Петербурге, произошел инцидент, повлекший госпитализацию 38-летнего мужчины в состоянии средней тяжести, стало известно 47news.

Как выяснилось, пострадавший готовил дома шашлык, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у него термический ожог первой степени кисти руки и ряд иных повреждений.

В управлении МЧС по Петербургу уточнили, что сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров на площади Льва Мациевича, дом 3, поступило во вторник в 19:53. Возгоранию подверглась площадь размером около 10 квадратных метров в коридоре жилища. Полностью ликвидировать очаг пламени удалось к 20:34.

Ранее мы сообщили о том, что женщина получила серьезные ожоги при пожаре на Маршала Блюхера. Инцидент начался в 22:37, когда оперативному дежурному поступила информация о возгорании на кухне квартиры. Площадь помещения составила 8 квадратных метров, огонь охватил всю кухонную обстановку. Для ликвидации пожара привлекли 15 сотрудников МЧС, прибывших на место происшествия на трёх спецмашинах ведомства. Огонь удалось потушить лишь спустя полчаса, в 23:29.

Фото: Piter.TV