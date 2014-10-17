Женщина получила серьезные ожоги при пожаре на Маршала Блюхера

Площадь помещения составила 8 квадратных метров, огонь охватил всю кухонную обстановку.

Вечером 10 июня в доме № 56 на проспекте Маршала Блюхера в Красногвардейском районе Петербурга вспыхнул пожар в одной из квартир, в результате которого пострадали жильцы. Сообщается, что женщина получила серьезные ожоги и была срочно госпитализирована, как информировала пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Инцидент начался в 22:37, когда оперативному дежурному поступила информация о возгорании на кухне квартиры. Площадь помещения составила 8 квадратных метров, огонь охватил всю кухонную обстановку.

Для ликвидации пожара привлекли 15 сотрудников МЧС, прибывших на место происшествия на трёх спецмашинах ведомства. Огонь удалось потушить лишь спустя полчаса, в 23:29.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в квартире на Серпуховской пострадала женщина.

Фото: Piter.TV