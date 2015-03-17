Два человека погибли во время бытовых пожаров в Ленобласти

Были обнаружены тела мужчины и женщины.

Следователи Ленобласти обращают внимание на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности. В последнее время участились случаи гибели людей при возгораниях. Основные причины трагедий – небрежное обращение с огнем, неисправное печное оборудование и неисправность проводки.

В частности, 14 декабря в квартире в Пикалево было обнаружено тело 69-летней женщины. Кроме того, в больницу с признаками отравления угарным газом и продуктами горения увезли супруга погибшей. В тот же день после пожара в Мурино нашли труп 43-летнего мужчины. По всем фактам начаты доследственные проверки.

Трагические последствия наступают, как правило, при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания. При несоблюдении правил пожарной безопасности ваш дом является источником повышенной опасности! Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: при пожаре в "двушке" на 8-й Красноармейской пострадали трое.

Фото: Piter.TV