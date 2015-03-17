  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Два человека погибли во время бытовых пожаров в Ленобласти
Сегодня, 14:57
115
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Два человека погибли во время бытовых пожаров в Ленобласти

0 0

Были обнаружены тела мужчины и женщины.

Следователи Ленобласти обращают внимание на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности. В последнее время участились случаи гибели людей при возгораниях. Основные причины трагедий – небрежное обращение с огнем, неисправное печное оборудование и неисправность проводки. 

В частности, 14 декабря в квартире в Пикалево было обнаружено тело 69-летней женщины. Кроме того, в больницу с признаками отравления угарным газом и продуктами горения увезли супруга погибшей. В тот же день после пожара в Мурино нашли труп 43-летнего мужчины. По всем фактам начаты доследственные проверки. 

Трагические последствия наступают, как правило, при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания. При несоблюдении правил пожарной безопасности ваш дом является источником повышенной опасности! 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: при пожаре в "двушке" на 8-й Красноармейской пострадали трое. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии