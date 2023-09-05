При пожаре в "двушке" на 8-й Красноармейской пострадали трое

Тушили огонь 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

В Адмиралтейском районе утром 15 декабря произошел пожар с пострадавшими. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании на 8-й Красноармейской улице, 9-11, поступило на пульт спасателей в 01:27.

Обстановка на площади 12 "квадратов" полыхала в двухкомнатной квартире, к 01:50 огонь ликвидировали. В результате травмы получили три человека, всех госпитализировали в больницу. Тушили пожар 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV