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На территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел второй пожар за неделю
Сегодня, 9:14
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На территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел второй пожар за неделю

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В производственно-складском здании на первом этаже горела лестничная клетка.

Сегодня, 25 июня, в Адмиралтейском районе произошел пожар. Ночью на набережной Обводного канала, 134, корпус 7, загорелось здание, входящее в комплекс построек товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:42. В производственно-складском здании на первом этаже горела лестничная клетка. Пламя охватило шесть квадратных метров. 

С огнем боролись 17 спасателей и четыре спецмашины. В 04:41 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что накануне здесь же произошел пожар. Спасатели боролись с огнем в течение 42 минут.  Объект тогда потушили.

Фото: Piter.tv
                 
 

Теги: красный треугольник, мчс, набережная обводного канала, пожар в промышленном здании
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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