После пожара в квартире на Загребском помощь медиков понадобилась 5 людям

Информация о пожаре в квартире дома 5 корпус 3 по Загребскому бульвару поступила на пульт дежурного в 7:17.

Утром 11 апреля во Фрунзенском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре в квартире дома 5 корпус 3 по Загребскому бульвару поступила на пульт дежурного в 7:17. В двухкомнатной отдельной квартире площадью 50 м2, горела обстановка на площади 29 квадратных метров. В 8:00 пожар был локализован.

После пожара 5 человек осматриваются бригадой скорой медицинской помощи. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

На прошлой неделе загорелась двухкомнатная квартира на Новоизмайловском проспекте.

Фото: Piter.tv (архив)