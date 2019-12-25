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Загорелась двухкомнатная квартира на Новоизмайловском проспекте
Сегодня, 22:31
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Загорелась двухкомнатная квартира на Новоизмайловском проспекте

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Обошлось без пострадавших.

В пятницу утром, 8 апреля, в Московском районе Петербурга начался пожар в жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу. 

На пульт спасателей сообщение о возгорании поступило в 4:25. На Новоизмайловском проспекте в доме 57 начался пожар. В двухкомнатной квартире в комнате площадью 13 кв. метров горела обстановка на площади 10 кв. метров. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнём отправились 10 спасателей и 2 пожарные машины. Потушить его удалось в 4:51. 

Ранее в Москве в пожаре пострадал мужчина весом 250 кг. Его пытаются забрать на скорой.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: квартира, новоизмайловский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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