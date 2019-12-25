В Москве в пожаре пострадал мужчина весом 250 кг. Его пытаются забрать на скорой

С места происшествия эвакуировали 24 человек, спасли восьмерых жильцов.

В центре Москвы 8 апреля начался пожар в многоквартирном доме на Большой Переяславской улице. В результате возгорания пострадал мужчина. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В девятиэтажном доме по улице Большой Переяславской, 10, произошел пожар. Предположительно, загорелся электрический щиток на шестом этаже. Люди кричали из окон и просили о помощи. Из здания валил черный густой дым.

С места происшествия эвакуировали 24 человек, спасли восьмерых жильцов. По данным источника, пострадавший мужчина весит около 250 килограммов. Его пытаются забрать на скорой. Возгорание ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что жительница Кудрово выдала старый пожар за новый ради получения 7 млн рублей по страховке.

Фото: Piter.tv

