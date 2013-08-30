Жительница Кудрово выдала старый пожар за новый ради получения 7 млн рублей по страховке

По документам, 22 августа 2019 года в пожаре было уничтожено застрахованное имущество. Фактически же пожар произошел 28 апреля 2019 года.

Полицейские задержали женщину, которая пыталась получить от страховой компании более 7 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Кудрово в своей квартире полицейские задержали 40-летнюю женщину, которая в период с 22 августа по 5 сентября 2019 года предоставила в страховую компанию заведомо ложные сведения о пожаре в частном доме в СНТ "Петроградское". По документам, 22 августа 2019 года в пожаре было уничтожено застрахованное имущество. Фактически же пожар произошел 28 апреля 2019 года.

В результате обыска по месту жительства сотрудниками полиции были изъяты имущество и документы, которые изобличили преступную деятельность.

Ранее стало известно, что бывший бухгалтер администрации Московского района отделалась условным сроком за хищение 7 млн рублей.

Фото: Piter.tv; МВД