Небольшой пожар на Стрельбищинской отправил одного человека в больницу

Во Фрунзенском районе Петербурга небольшой пожар отправил в больницу одного человека. Возгорание потушили сразу же.

Вечером во вторник, 25 июля, в дежурную пожарную часть поступило сообщение о том, что на Стрельбищинской улице начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Горение произошло в однокомнатной квартире на кухне, охватив площадь всего 2 квадратных метра. Пожар был потушен сразу же.

Сначала сообщалось, что пострадавших в результате возгорания нет, однако, как оказалось, один человек все такие попал в больницу.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар в гараже на Софийской забрал жизнь одного человека

Фото: Piter.TV