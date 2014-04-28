Небольшой пожар на Стрельбищинской отправил одного человека в больницу

Вечером во вторник, 25 июля, в дежурную пожарную часть поступило сообщение о том, что на Стрельбищинской улице начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Горение произошло в однокомнатной квартире на кухне, охватив площадь всего 2 квадратных метра. Пожар был потушен сразу же.
Сначала сообщалось, что пострадавших в результате возгорания нет, однако, как оказалось, один человек все такие попал в больницу.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар в гараже на Софийской забрал жизнь одного человека
Фото: Piter.TV
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