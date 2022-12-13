В Пушкине на улице Васенко вспыхнул балкон

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Пушкинском районе на улице Васенко, 10, произошел пожар. В жилом доме загорелся балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Очевидцы позвонили в "112" в 07:15. Выяснилось, что пламя охватило 1,5 "квадрата". Пожар произошел в однокомнатной квартире.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 19 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара устанавливается.

Ранее на Piter.tv: в однокомнатной квартире на Камышовой утром произошел пожар.

Фото: Piter.tv

