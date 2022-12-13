В однокомнатной квартире на Камышовой утром произошел пожар

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 20 мая, в Приморском районе произошел пожар. На Камышовой улице в доме № 2 загорелась однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:22. Огонь распространился по площади 1,5 "квадрата".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 08:38 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv