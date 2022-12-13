В Петербурге ГИБДД выступила против запрета электросамокатов в исторических районах

По словам депутата, госавтоинспекция свой отказ объяснила отсутствием на этих территориях погибших и раненных в ДТП с самокатами в 2022 году.

Стало известно, что в ГИБДД заявили о нецелесообразности запрета электросамокатов в исторических районах города. Речь идет о Петроградском, Василеостровском, Центральном и Адмиралтейском районах. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил в своем телеграмм-канале депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

По словам депутата, госавтоинспекция свой отказ объяснила отсутствием на этих территориях погибших и раненных в ДТП с самокатами в 2022 году.

В ведомстве отмечают, что в Петербурге нет эффективных методов контроля за соблюдением участниками дорожного движения требований дорожных знаков. К слову, речь идет о новом знаке "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено".

В ГИБДД заявили, что это приведет к дискредитации требований технических средств организации дорожного движения.

Ранее эксперт рассказал, как не попасть в ДТП с электросамокатом. Популярный и мобильный вид транспорта может стать опасным при несоблюдении правил.

Фото: Piter.tv

