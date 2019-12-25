  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты рассказали, чем Путин отправил в Якутию министра ЧС
Сегодня, 17:42
78
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты рассказали, чем Путин отправил в Якутию министра ЧС

0 0

Предполагается, что министр должен оценить масштаб происшествия и предпринять меры.

Владимир Путин поручил министру ЧС Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, борющейся с лесными пожарами. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение. 

Они отметили, что тушением лесных пожаров занимается Рослезхоз, а не МЧС, однако масштаб бедствия слишком велик. Эксперты полагают, что президент хочет, чтобы министр лично на месте оценил, какие силы и средства нужны для борьбы с огнем.

От пожаров страдает вся Восточная Сибирь. Накануне глава Минприроды оценил обстановку с лесными пожарами в России.

Фото: Instagram / @boris_bugaev

Теги: пожары, якутия
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии