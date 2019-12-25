Эксперты рассказали, чем Путин отправил в Якутию министра ЧС

Предполагается, что министр должен оценить масштаб происшествия и предпринять меры.

Владимир Путин поручил министру ЧС Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, борющейся с лесными пожарами. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение.

Они отметили, что тушением лесных пожаров занимается Рослезхоз, а не МЧС, однако масштаб бедствия слишком велик. Эксперты полагают, что президент хочет, чтобы министр лично на месте оценил, какие силы и средства нужны для борьбы с огнем.

От пожаров страдает вся Восточная Сибирь. Накануне глава Минприроды оценил обстановку с лесными пожарами в России.

Фото: Instagram / @boris_bugaev