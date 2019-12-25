Александр Козлов рассказал о количестве лесных пожаров по стране.

Глава Минприроды оценил обстановку с лесными пожарами в России. Александр Козлов на заседании федерального штаба по координации ликвидации пламени в регионах уточнил, что ситуация остается крайне напряженной. В настоящее время показатель по возгораниям превысил прошлогодний.

Обстановка с лесными пожарами на территории России остаётся крайне напряжённой. К сожалению, показатели горимости лесов стали превысили показатели прошлого года. Александр Козлов, глава Минприроды РФ

Эксперт пояснил, что в текущем году экстренные ведомства фиксируют меньшее число пожаров, но при этом огонь затронул большую площадь. Разница - примерно в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Сейчас речь идет о распространении пламени на 7,8 млн гектар леса. Около 90% - это Дальний Восток. На Якутию приходится 78% пожаров по стране.

СМИ: в Иране начался пожар на объекте нефтехимической компании.

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