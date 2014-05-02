Пострадал завод Khark Petrochemical.

СМИ: в Иране начался пожар на объекте нефтехимической компании. Об этом рассказали местные корреспонденты из информационного агентства "Клуб молодых журналистов". По данным источника, возгорание фиксируется на территории предприятия, относящегося к Khark Petrochemical. В настоящее время экстренные ведомства устанавливают масштабы и возможный ущерб от распространения огня.

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