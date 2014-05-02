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СМИ: в Иране начался пожар на объекте нефтехимической компании
Сегодня, 9:15
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СМИ: в Иране начался пожар на объекте нефтехимической компании

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Пострадал завод Khark Petrochemical.

СМИ: в Иране начался пожар на объекте нефтехимической компании. Об этом рассказали местные корреспонденты из информационного агентства  "Клуб молодых журналистов". По данным источника, возгорание фиксируется на территории предприятия, относящегося к Khark Petrochemical. В настоящее время экстренные ведомства устанавливают масштабы и возможный ущерб от распространения огня.

МИД Ирана назвал безосновательным заявление G7 о причастности Тегерана к атаке на танкер.

Фото: Pixabay.com

Теги: khark petrochemical, иран
Категории: Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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