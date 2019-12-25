Из-за атаки на Mercer Street погибли два человека.

МИД Ирана назвал безосновательным заявление G7 о причастности Тегерана к атаке на танкер. На брифинге с журналистами официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде прокомментировал заявление "большой семерки" о том, что Тегеран якобы ответственен за атаку на Mercer Street. Дипломат назвал эти слухи беспочвенными. Он призвал Запад прекратить поведение, не соответствующее резолюциям Совета Безопасности ООН.

Решительно осуждаем безосновательное заявление министров иностранных дел стран G7,... в котором содержатся беспочвенные обвинения в адрес Исламской Республики Иран. Саид Хатибзаде, официальный представитель МИД Ирана

Напомним, что 29 июля Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Судно шло под флагом Либерии. Его оператором является компания Zodiac Maritime, которая принадлежит израильскому бизнесмену Эялю Оферу. В результате нападения на танкер погибли два моряка - гражданин Румынии и британец. В США полагают, что атака на танкер осуществлялась при помощи беспилотного устройства.

Движение по Босфору заблокировано из-за аварии на танкере.

Фото: Pixabay.com