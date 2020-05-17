Из общежития на Яковлевском переулке эвакуировали 55 человек из-за пожара

Огонь охватил 5 кв. метров.

Утром 15-го февраля в общежитии ЗАО "Трест Ленгазтеплострой" в Московском районе произошел пожар. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №11 по Яковлевскому переулку поступило в 10:20. Возгорание произошло на 2-м этаже в пятиэтажном здании. В огне в комнате оказались 5 кв. метров, общая площадь помещения составляет 15 кв. метров.

Из здания эвакуировали 55 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне на территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел пожар.

Фото: Piter.TV