Из общежития на Яковлевском переулке эвакуировали 55 человек из-за пожара

Утром 15-го февраля в общежитии ЗАО "Трест Ленгазтеплострой" в Московском районе произошел пожар. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в доме №11 по Яковлевскому переулку поступило в 10:20. Возгорание произошло на 2-м этаже в пятиэтажном здании. В огне в комнате оказались 5 кв. метров, общая площадь помещения составляет 15 кв. метров.
Из здания эвакуировали 55 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
Накануне на территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел пожар.
Фото: Piter.TV
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