На территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел пожар

Сведения о пострадавших и погибших уточняются.

На территории бывшего предприятия "Красный Треугольник" на набережной Обводного канала произошел пожар. Пожару присвоили ранг №1-Бис, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №134 поступило в 19:47. Огонь охватил территорию площадью более 100 кв. метров, там располагается автосервис.

В 20:45 ранг пожара снизили до №1. Спасатели локализовали горение на площади 150 кв. метров.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Заневском проспекте из-под земли забил фонтан воды.

Фото: Piter.TV