На территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел пожар

На территории бывшего предприятия "Красный Треугольник" на набережной Обводного канала произошел пожар. Пожару присвоили ранг №1-Бис, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в доме №134 поступило в 19:47. Огонь охватил территорию площадью более 100 кв. метров, там располагается автосервис.
В 20:45 ранг пожара снизили до №1. Спасатели локализовали горение на площади 150 кв. метров.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Заневском проспекте из-под земли забил фонтан воды.
Фото: Piter.TV
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