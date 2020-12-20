На Заневском проспекте из-под земли забил фонтан воды

Судя по видеозаписи, сбой дал пожарный гидрант.

Утром в воскресенье, 14 февраля, на Заневском проспекте в сторону моста Александра Невского забил фонтан воды прямо из-под земли. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.

Горожане в шутливой манере назвали инцидент "долгожданным прорывом". Но судя по кадрам, из строя вышел гидрант. Обошлось без пострадавших.

По сообщению "Водоканала", роезжающим автомобилем был поврежден рукав временного водоснабжения, подключенный к пожарному гидранту. Группа специалистов выехала на место для устранения неполадки.

Ранее мы писали, что с Литейного моста сорвалась женщина.

Видео: vk.com/spb_today