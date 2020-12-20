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На Заневском проспекте из-под земли забил фонтан воды

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Судя по видеозаписи, сбой дал пожарный гидрант.

Утром в воскресенье, 14 февраля, на Заневском проспекте в сторону моста Александра Невского забил фонтан воды прямо из-под земли. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.

Горожане в шутливой манере назвали инцидент "долгожданным прорывом". Но судя по кадрам, из строя вышел гидрант. Обошлось без пострадавших. 

По сообщению "Водоканала", роезжающим автомобилем был поврежден рукав временного водоснабжения, подключенный к пожарному гидранту. Группа специалистов выехала на место для устранения неполадки. 

Ранее мы писали, что с Литейного моста сорвалась женщина.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: забил фонтан из-под земли, прорвало трубу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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