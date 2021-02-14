В Купчино жители остались без горячей воды и отопления из-за прорыва теплосети

Ремонтные работы во Фрунзенском районе Петербурга оставили часть жителей Купчино без тепла и горячей воды до вечера 2 мая.
Как сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", авария на тепловой сети диаметром 200 мм произошла ночью у дома № 37, корпус 1 по Софийской улице. Сигнал о прорыве трубы с горячей водой поступил дежурному в 2:00.
Специалисты оперативно прибыли на место, выставили ограждения и приступили к устранению последствий. По информации 78.ru, до 18:00 пятницы теплоснабжение и ГВС в близлежащих домах будет ограничено.
Жителям района рекомендуется запастись водой и подготовиться к возможным неудобствам. Точный список адресов, попавших в зону отключения, можно уточнить в управляющих компаниях.
Ранее Piter.TV сообщал, что в ЗакСе Петербурга могут повременить с запретом "наливаек" до 2026 года.
Фото: 78.ru
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