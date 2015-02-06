В Вырице при пожаре в частном доме погиб мужчина

Хозяйка дома отравилась угарным газом.

Во вторник, 19 декабря, в поселке Вырица сгорел частный деревянный дом. В результате случившегося погиб 65-летний местный житель. Его мать отравилась угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 21:20. На место случившегося прибыли дежурные смены 43 пожарно-спасательной части и 105 пожарной части. Пламя тушили 12 спасателей и три спецмашины.

Огонь распространился по площади 100 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать к 22:54.

Во время пожара пострадала 85-летняя хозяйка дома. Пострадавшая попала в больницу. Кроме того, во время пожара погиб сын женщины. Мужчина являлся лежачим больным.

Останки погибшего направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv