Двое мужчин разбились на снегоходе в ГП имени Морозова

Трупы направлены в морг для установления причин произошедшего.

В среду, 20 декабря, в полицию обратилась 37-летняя женщина, сообщив о том, что в ГП имени Свердлова муж с другом разбились на снегоходе, находясь в поле. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии на место происшествия полицейскими обнаружены тела мужчин 40-ка и 43-ёх лет без внешних признаков насильственной смерти.

Трупы направлены в морг для установления причин произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что женщина-водитель погибла в ДТП на трассе "Сортавала".

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)