При пожаре на Хабаровской улице пострадал мужчина

В одноэтажном доме полыхала обстановка на площади 5 "квадратов".

В Выборгском районе рано утром 25 ноября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Хабаровской улице, 26, поступила на пульт спасателей в 05:25. В одноэтажном доме полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". К 05:49 огонь потушили.

В результате случившегося пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего дома на улице Маршала Захарова эвакуировали шестерых. Есть пострадавший.

Фото: Piter.TV