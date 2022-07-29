Более 20 спасателей МЧС тушили торговый центр на проспекте Стачек

В 4:31 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранним утром в Кировском районе Петербурга горел торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании на проспекте Стачек, дом 96 корпус 3 поступило 29 июля в 03:49. В помещении магазина размером 30х40 метров происходило горение обстановки на площади 200 м2.

В 4:31 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 22 человека личного состава МЧС и 5 единиц техники.

Ранее в пожаре на Днепропетровской улице пострадала женщина.

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