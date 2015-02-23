В пожаре на Днепропетровской улице пострадала женщина

Она была госпитализирована.

Стало известно об одной пострадавшей при пожаре на Днепропетровской улице. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Пожар в доме № 14 по Днепропетровской улице произошёл 25 июля в 13:06. Вспыхнуло трёхэтажное здание бывшего лесопильного завода на площади 400 м2. В 13:15 ранг пожара повысили до № 1-БИС, в 13:56 до № 3. В 14:14 пожар локализовали , ранг понизили до № 2. Уже в 14:44 работы продолжили по № 1-БИС.

Пострадавшая во время пожара женщина была госпитализирована в больницу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Анюта Яфарова)