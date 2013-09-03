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Ранг пожара на Днепропетровской повышен до № 3

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В трёхэтажном, не эксплуатируемом здании на Днепропетровской, 14, происходит горение обстановки на площади 400 кв. метров.

В 13:06 поступило сообщение о пожаре во Фрунзенском районе. В трёхэтажном, не эксплуатируемом здании на Днепропетровской, 14, происходит горение обстановки на площади 400 кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Евгений Зайцев)

В 13:15 ранг пожара был повышен до № 1-БИС. В 13:56 ранг пожара повысили до № 3. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Анюта Яфарова)

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 18 единиц техники и 72 человека личного состава.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ольга Токайская)

Теги: днепропетровская улица, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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