Ранг пожара на Днепропетровской повышен до № 3

В трёхэтажном, не эксплуатируемом здании на Днепропетровской, 14, происходит горение обстановки на площади 400 кв. метров.

В 13:06 поступило сообщение о пожаре во Фрунзенском районе. В трёхэтажном, не эксплуатируемом здании на Днепропетровской, 14, происходит горение обстановки на площади 400 кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Евгений Зайцев)

В 13:15 ранг пожара был повышен до № 1-БИС. В 13:56 ранг пожара повысили до № 3. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Анюта Яфарова)

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 18 единиц техники и 72 человека личного состава.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ольга Токайская)