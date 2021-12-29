В Тихвине пожарные вытащили из горящей квартиры пять человек

Жильцы покинули дом по маршевой лестнице.

В Тихвинском районе Ленобласти сегодня, 16 января, пожарные спасли 5 человек. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано Тихвин" в соцсети "ВКонтакте". О подробностях случившегося поведали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В пятиэтажном доме вспыхнула обстановка площадью 9 квадратных метров. С огнем отправились бороться 12 спасателей. К 14:28 они потушили пламя.

Известно, что пожарные спасли жильцов дома. По маршевой лестнице спустились пять человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе "Кола" в Ленобласти 17 января будут проводить ремонтные работы.

Видео: ВКонтакте / Подслушано Тихвин