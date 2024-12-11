  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В спортивном комплексе на Тореза произошел пожар
Сегодня, 8:11
167
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В спортивном комплексе на Тореза произошел пожар

0 0

В помещении сушильной полыхала обстановка на площади 4 "квадрата".

В Выборгском районе утром 5 февраля произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: проспект Тореза, 114к2, поступило на пульт спасателей в 06:05. В помещении сушильной спортивного комплекса полыхала обстановка на площади 4 "квадрата". С огнем справились к 06:46. 

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в поселке Котельский сгорели микроавтобусы, бытовки и топливо. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, проспект тореза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии