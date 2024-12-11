В спортивном комплексе на Тореза произошел пожар

В помещении сушильной полыхала обстановка на площади 4 "квадрата".

В Выборгском районе утром 5 февраля произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: проспект Тореза, 114к2, поступило на пульт спасателей в 06:05. В помещении сушильной спортивного комплекса полыхала обстановка на площади 4 "квадрата". С огнем справились к 06:46.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV