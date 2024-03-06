В спортклубе на Российском проспекте полыхала сауна

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Невском районе произошел пожар днем 27 августа, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Российский проспект, 6, поступила на пульт спасателей в 15:15. Там находится спортивный клуб: полыхала сауна на площади 3 "квадрата". С огнем справились к 15:44.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что в доме на улице Стойкости, где произошел смертельный пожар, проводят следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), погиб мужчина.

Фото: pxhere