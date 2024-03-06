  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В спортклубе на Российском проспекте полыхала сауна
Сегодня, 16:18
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В спортклубе на Российском проспекте полыхала сауна

0 0

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Невском районе произошел пожар днем 27 августа, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Российский проспект, 6, поступила на пульт спасателей в 15:15. Там находится спортивный клуб: полыхала сауна на площади 3 "квадрата". С огнем справились к 15:44. 

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. 

Ранее мы рассказывали о том, что в доме на улице Стойкости, где произошел смертельный пожар, проводят следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), погиб мужчина. 

Фото: pxhere 

Теги: пожар, сауна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии