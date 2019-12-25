Ночью в поселке Рябово Тосненского района горел частный дом

В огне оказались 120 кв. метров площади.

Ночью 16-го февраля спасатели тушили частный дом в поселке Рябово Тосненского района. На ликвидацию огня потребовалось около часа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

В третьем часу ночи загорелся частный дом на Южной улице. Огонь охватил территорию площадью 120 кв. метров. В 04:15 пожар ликвидировали. На месте работали 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти мужчина провалился под лед на снегоходе и погиб.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com