В Ленобласти мужчина провалился под лед на снегоходе и погиб

Инцидент произошел 14 февраля около 15:00.

Смертельной аварией закончилось катание мужчины на снегоходе в Приозерском районе Ленобласти. Спасатели смогли лишь констатировать смерть. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел 14 февраля около 15:00 в 3,5 километра от поселка Черёмухино Приозерского района. Мужчина катался по озеру не один, всего в катаниях участвовали три снегохода. Один из снегоходов ушел под лед, приятели пытались вытащить товарища из воды, но не смогли.

Около часа тонувший еще оставался жив, но к моменту прибытия спасателей на воздушной подушке мужчина скончался от долгого пребывания в ледяной воде. Спасатели вытащили тело погибшего на берег.

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Фото: pixabay