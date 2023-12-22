На Старорусском проспекте горел комплекс из 30 бытовок

Сведений о пострадавших нет.

В Пушкинском районе вечером 30 мая произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в поселке Шушары на Старорусском проспекте, 6, поступила на пульт спасателей в 17:12. В комплексе из 30 бытовок полыхало на площади 150 "квадратов". Огонь локализовали в 17:45, ликвидировали – в 18:05.

Сведений о пострадавших нет. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее на Piter.TV: в Павловске на Горной произошел пожар.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу