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На Старорусском проспекте горел комплекс из 30 бытовок

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Сведений о пострадавших нет.

В Пушкинском районе вечером 30 мая произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в поселке Шушары на Старорусском проспекте, 6, поступила на пульт спасателей в 17:12. В комплексе из 30 бытовок полыхало на площади 150 "квадратов". Огонь локализовали в 17:45, ликвидировали – в 18:05. 

Сведений о пострадавших нет. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее на Piter.TV: в Павловске на Горной произошел пожар.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Теги: горели бытовки, пожар в пушкинском районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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