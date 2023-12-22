На Уткином проспекте ночью горели бытовки

Почти три часа с огнем боролись 17 спасателей.

В Красногвардейском районе ночью произошел пожар. На Уткином проспекте, 15Н, горели металлические бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:34. На место случившегося прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. Они боролись с огнем более двух часов. В 03:51 пожар потушили.

В четырёх цельнометаллических бытовках размером 2х6 метров каждая происходило горение по всей площади. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv