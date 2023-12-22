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На Уткином проспекте ночью горели бытовки
Сегодня, 9:10
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На Уткином проспекте ночью горели бытовки

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Почти три часа с огнем боролись 17 спасателей.

В Красногвардейском районе ночью произошел пожар.   На Уткином проспекте, 15Н, горели металлические бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:34. На место случившегося прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины.  Они боролись с огнем более двух часов. В 03:51 пожар потушили. 

В четырёх цельнометаллических бытовках размером 2х6 метров каждая происходило горение по всей площади. 

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: после пожара на Энергетиков мужчина попал в ожоговую реанимацию.

Фото: Piter.tv

Теги: горели бытовки, мчс, уткин проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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