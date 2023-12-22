После пожара на Энергетиков мужчина попал в ожоговую реанимацию

Также пострадала 91-летня женщина. Предварительно установлено, что причиной пожара стала непотушенная сигарета в постели.

В Красногвардейском районе во время ночного пожара в двухкомнатной квартире пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 5 марта в 0:31. В доме по проспекту Энергетиков, дом 40, корпус 3 в двухкомнатной квартире, в комнате 16 м2 горела обстановка на площади 7 м2.В 01:08 пожар был ликвидирован силами 20 человек личного состава МЧС.

Во время пожара пострадали два человека, они госпитализированы в медицинское учреждение. Как стало известно Piter.tv, 91-летняя женщина получила острое ингаляционное отравление продуктами горения, термический ожог верхних дыхательных путей. Мужчина (около 55 лет) получил термический ожог головы, верхних конечностей, грудной клетки, ожог глаз, верхних дыхательных путей, Он находится в ожоговой реанимации. Предварительно установлено, что причиной пожара стала непотушенная сигарета в постели. Со слов соседей, и мужчина, и женщина, проживающие в данной квартире, употребляли алкоголь и курили.

Ранее после пожара на Металлистов на стуле нашли обгоревший труп женщины.

Фото: Piter.tv