После пожара на Металлистов на стуле нашли обгоревший труп женщины

Со слов соседей, в квартире проживала 64-летняя собственница, которая вела асоциальный образ жизни.

В Калининском районе ранним утром 4 марта произошел пожар, в котором погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

В понедельник, 4 марта, в 04:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме по проспекту Металлистов, дом 112, корпус 2. В однокомнатной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение по всей площади. Пожар ликвидировали в 05:11.

Как стало известно Piter.tv, в комнате на стуле был обнаружен обгоревший труп женщины. Со слов соседей, в квартире проживала 64-летняя собственница, которая вела асоциальный образ жизни.

Также во время пожара пострадал ещё один человек, он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее во время пожара на Кубинской пострадала женщина.

Фото: Piter.tv