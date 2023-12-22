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После пожара на Металлистов на стуле нашли обгоревший труп женщины
Сегодня, 9:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После пожара на Металлистов на стуле нашли обгоревший труп женщины

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Со слов соседей, в квартире проживала 64-летняя собственница, которая вела асоциальный образ жизни.

В Калининском районе ранним утром 4 марта произошел пожар, в котором погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

В понедельник, 4 марта, в 04:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме по проспекту Металлистов, дом 112, корпус 2. В однокомнатной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение по всей площади. Пожар ликвидировали в 05:11.

Как стало известно Piter.tv, в комнате на стуле был обнаружен обгоревший труп женщины. Со слов соседей, в квартире проживала 64-летняя собственница, которая вела асоциальный образ жизни.

Также во время пожара пострадал ещё один человек, он был госпитализирован в медицинское учреждение.  

Ранее во время пожара на Кубинской пострадала женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: квартирный пожар, проспект металлистов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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