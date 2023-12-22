В Павловске на Горной произошел пожар

В Павловске сегодня, 30 мая, произошел пожар. На Горной улице загорелось неэксплуатируемое здание. Пламя охватило 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:25. На место случившегося прибыли 10 пожарных и две единицы техники.
В 13:45 пожар был ликвидирован. Во время пожара никто не пострадал.
Подробности уточняются. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что на улице Дыбенко в квартире горела кухня.
Фото: Piter.tv
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