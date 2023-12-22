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В Павловске на Горной произошел пожар
Сегодня, 14:40
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В Павловске на Горной произошел пожар

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В неэксплуатируемом здании пламя охватило 15 "квадратов".

В Павловске сегодня, 30 мая, произошел пожар. На Горной улице загорелось неэксплуатируемое здание. Пламя охватило 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:25. На место случившегося прибыли 10 пожарных и две единицы техники. 

В 13:45 пожар был ликвидирован. Во время пожара никто не пострадал. 

Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что на улице Дыбенко в квартире горела кухня.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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