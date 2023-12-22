На улице Дыбенко в квартире горела кухня

Бороться с огнем прибыли 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Сегодня, 30 мая, в Невском районе произошел пожар. На улице Дыбенко в доме 34, корпус 1, горела квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:37. На кухне площадью 10 квадратных метров происходило горение на площади 0.5 "квадрата".

Бороться с огнем прибыли 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. Они потушили пламя в 12:56.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в карьере вблизи поселка Яшино утонул 11-летний мальчик.

Фото: Piter.tv