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На улице Дыбенко в квартире горела кухня
Сегодня, 13:56
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На улице Дыбенко в квартире горела кухня

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Бороться с огнем прибыли 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Сегодня, 30 мая, в Невском районе произошел пожар. На улице Дыбенко в доме 34, корпус 1, горела квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:37. На кухне площадью 10 квадратных метров происходило горение на площади 0.5 "квадрата".

Бороться с огнем прибыли 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. Они потушили пламя в 12:56.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в карьере вблизи поселка Яшино утонул 11-летний мальчик.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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