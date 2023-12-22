На улице Типанова полыхали бытовки

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Московском районе вечером 13 февраля полыхали бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 19:14. В двухъярусном комплексе, состоящем из восьми бытовок и находящемся на улице Типанова, 23, происходило горение четырех бытовок на площади 54 "квадрата". К 19:48 огонь ликвидировали.

По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекались 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что утром на Софийской полыхал грузовик.

Фото: Piter.TV