Утром на Софийской полыхал грузовик

Информация о пострадавших не поступала.

Утром во вторник, 13 февраля, во Фрунзенском районе Петербурга произошёл пожар. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сигнал о возгорании у дома №69 по Софийской улице поступил в 6:20. Выяснилось, что в грузовом автомобиле загорелся отсек двигателя. Пламя было потушено 10-ю спасателями на двух спецмашинах.

В 6:42 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Космонавтов горел подвал.

Фото: Piter.TV