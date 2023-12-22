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На проспекте Космонавтов горел подвал
Сегодня, 13:23
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На проспекте Космонавтов горел подвал

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На место случившегося прибыли 20 спасателей и четыре спецмашины. Они потушили пламя в 13:11.

В Московском районе сегодня, 12 февраля, произошел пожар. На проспекте Космонавтов в доме № 33-35 горел подвал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:26. К этому часу огонь охватил 20 "квадратов".

На место случившегося прибыли 20 спасателей и четыре спецмашины. Они потушили помещение за 40 минут. В 13:11 пожар был ликвидирован.   

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.  

Ранее мы писали, что утром "Фольксваген" сгорел на Бухарестской.

Фото: Piter.tv

Теги: горел подвал, мчс, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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