Утром "Фольксваген" сгорел на Бухарестской

По предварительным данным, никто не пострадал. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня утром, 12 февраля, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Бухарестской улице у дома № 94 вспыхнул автомобиль марки "Фольксваген". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы передали информацию о возгорании в 8:14. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Во время пожара машина была почти полностью уничтожена. В 8:40 пламя удалось потушить.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы сообщили, что в поджоге двери банка в Петербурге подозревается 77-летняя пенсионерка.

Фото: Piter.tv