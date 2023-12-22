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Утром "Фольксваген" сгорел на Бухарестской
Сегодня, 10:16
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Утром "Фольксваген" сгорел на Бухарестской

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По предварительным данным, никто не пострадал. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня утром, 12 февраля, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Бухарестской улице у дома № 94 вспыхнул автомобиль марки "Фольксваген". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Очевидцы передали информацию о возгорании в 8:14. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Во время пожара машина была почти полностью уничтожена.   В 8:40 пламя удалось потушить.   

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы сообщили, что в поджоге двери банка в Петербурге подозревается 77-летняя пенсионерка.

Фото: Piter.tv

Теги: бухарестская улица, мчс, пожарные, сгорел фольксваген
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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